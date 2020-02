Eberl äußert sich zu Pleas Platzverweis : „Das war völlig überzogen“

Mönchengladbach Nach dem Platzverweis von Schiedsrichter Tobias Stieler gegen Borussias Stürmer Alassane Plea brach eine hitzige Diskussion über die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung aus. Nun hat sich Gladbachs Sportdirektor Max Eberl zu dieser Szene geäußert.

Es war die Aufregerszene des vergangenen Spieltags. Schiedsrichter Tobias Stieler schickte Gladbach-Profi Alassane Plea mit Gelb-Rot vom Feld. „Er hat abfällig und gestenreich keinen Respekt gezeigt“, gab Stieler später als Grund für seine Entscheidung an. Es war eine weitreichende. Denn bis zu diesem Zeitpunkt führten die Gladbacher nach einer überragenden ersten Halbzeit beim Spitzenreiter aus Leipzig. Auch durch den Platzverweis und der damit verbundenen Unterzahl kippte die Partie. Am Ende musste sich Borussia mit einem 2:2 begnügen.

Doppelfehler in Leipzig

Einer, den diese Szene noch nach Abpfiff in Rage brachte, war Max Eberl. Und auch zwei Tage später sah der Gladbacher Sportdirektor den Platzverweis als zu hart an. „Dass ein Spiel unterbrochen wird, wenn sich ein Fußballer über eine Entscheidung ärgert, damit habe ich schon ein Problem“, sagte Eberl bei „Wontorra on Tour“ auf Sky.