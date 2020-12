Borussia : Das sagt das Fanprojekt zum neuen TV-Schlüssel der DFL

Mönchengladbach Die Gladbach-Fans sind durchaus zufrieden mit dem neuen TV-Schlüssel, den die Liga am Montag vorgelegt hat. Das teilte das Fanprojekt am Montag auf seiner Internetseite mit.

Borussias Fanprojekt sieht im neuen Verteilerschlüssel der TV-Gelder, den die Deutsche Fußball-Liga am Montag vorgestellt hat, ein klares Plus für Traditonsvereine. Das teilte der Dachverband der Gladbach-Fans auf seiner Internetseite mit.

„Der FPMG Supporters Club zeigt sich durchaus erfreut, dass künftig zusätzliche Maßstäbe die Verteilung der Fernsehgelder mitbestimmen. Insbesondere die Aufnahme des Kriteriums „Interesse“, bei der die Vereine auf Beliebtheit und Aufkommen von Anhängerschaft bewertet werden, ist ein wichtiges Zeichen in die richtige Richtung, wenn auch noch generell ein weiter Weg zu gehen ist“, schreibt das Fanprojekt.

Der von den Gladbach-Fans favorisierte Klub zählt zu den Fußballvereinen im Lande, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben, weil er bundesweit Fans hat, ja sogar europaweit. Das, so das Fanprojekt, sei ein Bonus, den Traditonsvereine wie Gladbach gegenüber Klubs wie dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim oder dem Fußball-Projekt RB Leipzig hätten. „Mit der Aufnahme des Kriteriums ‚Interesse‘ bekommen die Traditionsvereine endlich eine weitere Unterstützung angereicht. In der aktuellen Erhebung führt Bayern München die Wertung „Interesse“ an, vor dem BVB, Schalke 04, dem HSV und der Borussia. RB Leipzig rangiert auf Platz 10, Leverkusen auf 13, Wolfsburg und Hoffenheim sogar nur auf 18 und 19“, sagte Fanprojekt-Sprecher Michael Weigand.