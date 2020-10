Testen Sie Ihr Wissen : Zehn Fragen zu Borussias Champions-League-Abenteuern

Für die Champions League ließen sich die Borussia-Fans diese Choreo einfallen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Zum dritten Mal überhaupt hat sich Borussia Mönchengladbach für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert. Aber was wissen Sie noch aus den beiden vergangenen Spielzeiten in der Königsklasse? Testen Sie Ihr Wissen.

Wenn die Borussen am Mittwochabend vor dem Anpfiff bei Inter Mailand (21 Uhr) die Champions-League-Hymne im Giuseppe-Meazza-Stadion hören werden, ist es für einige Gladbacher bereits die dritte Saison, in der sie mit dem VfL in der Königsklasse antreten dürfen.

Yann Sommer, Tony Jantschke, Oscar Wendt, Lars Stindl und Ibrahima Traoré werden in Mailand zum Kader gehören. Sie alle standen sogar schon im ersten Champions-League-Gruppenspiel überhaupt in der Startelf. Der Trainer damals an der Seitenlinie: Lucien Favre. Doch wie hieß der Gegner, mit dem es die Gladbacher zu tun bekamen?

Erinnern Sie sich außerdem noch, wie viele Punkte die Borussen in den bisherigen Saisons in der Champions League gesammelt haben? Waren es zehn, elf oder zwölf? Wie hießen alle bisherigen Gegner und welchem Team wurden die Gladbacher bislang noch nicht zugelost? Wer das zwischenzeitliche 1:0 im Heimspiel gegen den FC Barcelona geschossen hat, daran dürften sich die meisten Borussia-Fans noch erinnern, auch wenn Barca das Spiel in der zweiten Halbzeit noch drehen konnte. Wer aber lieferte die Vorlage zu diesem Treffer?

Und welcher aktuelle Borusse hat in der Vergangenheit die meisten Spiele im höchsten europäischen Klub-Wettbewerb bestritten? Zwischen drei Spielern müssen Sie sich entscheiden.

Klicken Sie sich durch die zehn Fragen, die wir für Sie vorbereitet haben und checken Sie am Ende, wie viele Fragen Sie richtig beantwortet haben. Falls Sie dann das Quiz-Fieber gepackt hat, haben wir hier noch einmal unsere vergangenen Quiz-Themen rund um Borussia verlinkt. Unsere Redaktion wünscht viel Spaß dabei.