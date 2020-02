Borussia-Quiz : Elf Fragen zu Gladbachs Torhütern

Mönchengladbach Wissen Sie noch, wann Yann Sommer das letzte Mal nicht im Borussia-Tor stand? Diese und weitere zehn Fragen stellen wir Ihnen in unserem Quiz zum Thema „Gladbachs Torhüter“. Testen Sie Ihr Wissen.

Vor der Saison 2014/15 wechselte der Schweizer Nationaltorhüter an den Niederrhein. Er hat sich gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren zu einem der besten Keeper in der Bundesliga entwickelt. Das liegt auch daran, dass er so gut wie nie verletzt ist. Lange ist es her, dass Sommer nicht in einem Pflichtspiel den Gladbacher Kasten gehütet hat – doch wissen Sie, wie lange das her ist? Entsprechend selten kommt auch sein Stellvertreter Tobias Sippel zum Zuge. In unserem Quiz stellen wir Ihnen auch die Frage, auf wie viele Pflichtspieleinsätze er in seinen Jahren bei Borussia kommt. Tipp: Viele sind es nicht.