Vor Turnierstart in Katar : Testen Sie Ihr WM-Wissen durch die Borussia-Brille

Interaktiv Mönchengladbach Mit wem rasselte Christoph Kramer im WM-Finale 2014 zusammen? Gegen wen debütierte Rekordspieler Lothar Matthäus 1982? Und welcher Ex-Gladbacher bestritt seinen einzigen WM-Einsatz gegen Deutschland? Diese und viele weitere Fragen gibt es in unserem Quiz zu Borussias WM-Fahrern.

Christoph Kramer hat 2014 in Brasilien ganz sicher für eine der kuriosesten WM-Geschichten eines Spielers der Gladbacher Borussia gesorgt. Der Mittelfeldspieler war im Endspiel gegen Argentinien kurzfristig in die Startformation gerückt, war aber nach einem heftigen Zusammenprall derart mitgenommen, dass er wenig später den Schiedsrichter fragte, ob das hier das WM-Finale sei. Kramer musste damals ausgewechselt werden, zur Siegerehrung war er aber wieder bei den Teamkollegen auf dem Platz.

Doch mit wem war Kramer damals noch mal zusammengerasselt? So lautet eine unserer 13 Fragen, die wir Ihnen in unserem Quiz zu Borussias WM-Fahrern stellen. Kurz vor dem Beginn des Weltturniers in Katar werfen wir einen Blick in die WM-Historie – nur eben durch die Borussia-Brille. Wenn Sie sich durch unsere Fragen klicken, unternehmen Sie einen Streifzug durch 60 Jahre Turniergeschichte: 1962 war Albert Brülls der erste Gladbacher, der für eine WM-Endrunde nominiert wurde.