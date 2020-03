Borussia-Quiz : Neun Fragen zu Gladbachs Stars aus dem Ausland

Ohne ausländische Spieler wie Oscar Wendt (von links), Marcus Thuram und Denis Zakaria ist Borussia heute nicht mehr denkbar. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Kennen Sie noch Vladimir Durkovic? Er war der erste ausländische Spieler, der für Borussia in der Bundesliga spielte. Doch aus welchem Land stammte er? Diese und acht weitere Fragen über die ausländischen Spieler der Gladbacher stellen wir Ihnen in unserem Quiz.

1966 wechselte ein gewisser Vladimir Durkovic zu Borussia, er wurde der erste ausländische Spieler, der für den Klub in der Bundesliga auf dem Platz stand. Er startete somit eine Tradition an Top-Akteuren aus einem außer-deutschen Land, nach ihm folgten unzählig viele Profis aus dem Ausland, die mitverantwortlich für die Geschichte der Gladbacher sind. Wissen Sie denn, aus welchem Land Durkovic, der 1972 in Sion (Schweiz) unter fragwürdigen Umständen von einem Polizisten erschossen wurde?

Diesmal stellen wir Ihnen in unserem Quiz neun Fragen, die sich um die ausländischen Spieler der Borussen drehen. Waren solche Akteure in den früheren Zeiten eher die Ausnahme, ist der Fußball heutzutage deutlich multikultureller, das spiegelt sich auch im aktuellen Kader der Gladbacher wider. Wissen Sie, wie viel Prozent der Spieler in der Profimannschaft keine Deutschen sind? Einer von ihnen ist der Schwede Oscar Wendt, glauben Sie, dass er der ausländische Spieler in der Geschichte der Borussen ist, der die meisten Partien für den Klub bestritten hat? Allan Simonsen (Dänemark) und Filip Daems (Belgien) haben ähnlich viele Spiele wie er im Gladbach-Trikot absolviert, aber sind es mehr als Wendt?

Übrigens besitzt auch eine der größten Legenden des Vereins mittlerweile eine ausländische Staatsbürgerschaft. Günter Netzer hat sich im Jahr 2017 dazu entschieden, sich neben seiner Heimat Deutschland einem zweiten Land anzuschließen. Wissen Sie, welche zweite Nationalität Netzer hat? Testen Sie jetzt Ihre Kenntnisse über die früheren und aktuellen ausländischen Spieler der Borussia.