Testspiel und viel Unterhaltung : Darauf können sich Borussias Fans bei der Saisoneröffnung freuen

14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Mönchengladbach Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es am Sonntag wieder ein großes Familienfest bei der Borussia. Am Tag zuvor bestreiten Gladbachs Profis zudem ihre Generalprobe im Borussia-Park vor dem Pflichtspielauftakt. Was die Fans alles am Wochenende rund um das Stadion erwartet.

Erstmals wird alles wieder so sein wie vor der Corona-Pandemie: Am kommenden Wochenende feiert Borussia Mönchengladbach mit seinen Fans die Saisoneröffnung, aufgeteilt auf zwei Tage. Während am Samstag das letzte Testspiel der laufenden Vorbereitung im Fokus steht, bietet am Sonntag das große Familienfest viele Unterhaltungsmöglichkeiten rund um den Borussia-Park.

Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal in gut einer Woche steigt gegen einen spanischen Traditionsverein. Der Erstligist Real Sociedad San Sebastian ist um 15.30 Uhr im Borussia-Park zu Gast. Karten für die Partie gibt es über Borussias Ticketportal, geparkt werden kann am Samstag ausschließlich auf den Parkplätzen P5, P6 und P7. Im Anschluss an das Spiel wird die Coverband Just:is auf der Hauptbühne im Bereich des Biergartens spielen.

Borussias Profikader wird auch beim Familienfest zwischen 11 und 17 Uhr im Fokus stehen. Zunächst absolviert die Mannschaft im Stadion ein öffentliches Training. Wer sich die Übungseinheit anschauen will, kann das auf der Nordtribüne tun, der Eintritt ist kostenfrei. Im Anschluss an das Training tritt das komplette Team, die Trainer um Chefcoach Daniel Farke, Sportdirektor Roland Virkus und die Präsidiumsmitglieder auf der Hauptbühne auf. Und von 13 bis 16 Uhr geben die Profis auf dem Balkon der Haupttribüne Autogramme, der Zugang erfolgt über Block 17 in der Nordkurve. Borussia macht darauf aufmerksam, dass im Bereich der Autogrammstunde eine medizinische Maske getragen werden muss.

Doch darüber hinaus gibt es am Sonntag zahlreiche Angebote rund um den Borussia-Park. Im Nord- und Westbereich des Stadions wird es eine große Modulwelt geben: Fans können beispielsweise Borussias Mannschaftsbus besichtigen, Riesen-Fußball-Dart oder Fußballgolf spielen, den WM-Truck besuchen und einen E-Bike-Kurs absolvieren. Eine Kinderbühne und eine dazugehörige Modulwelt für die kleinen Borussia-Fans wird auf dem Parkplatz 11 aufgebaut. Auf allen Bühnen wird es den gesamten Tag über Programm mit Interviews, Musik und Showeinlagen geben.

Zeitgleich mit der Saisoneröffnung veranstaltet der Klub auch seinen Jünter-Tag. Der Eintritt in den Bereich hinter der Osttribüne ist kostenfrei, jedoch nur den Mitgliedern des Jünter-Clubs vorbehalten. Der Verein bittet deswegen darum, den Club-Ausweis mitzubringen. Neben einer eigenen Jünter-Bühne wird es viele Aktionsmodule wie die Jünter-Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderkarussell, Bällebad, Kletterberg und das Kinderschminken geben.

Neu im Vergleich zu früheren Jahren ist die Möglichkeit, auch am Tag der Saisoneröffnung das Vereinsmuseum zu besuchen, geöffnet ist es zwischen 10 und 17 Uhr. Ab 11 Uhr werden zudem regelmäßig Stadionführungen angeboten. Buchen können Fans die Führung nur vor Ort, los geht es immer, wenn sich auf dem nördlichen Vorplatz vor der Haupttribüne eine größere Gruppe eingefunden hat. Geöffnet sind zudem den gesamten Tag der Biergarten vor der Nordkurve sowie die Sportsbar. Parkplätze – zum Preis von 6 Euro – stehen zur Saisoneröffnung auf dem Parkplatz 4 zur Verfügung.

