5 Dinge, die besser werden müssen : Das sind Borussias Baustellen für die Champions League

Auch Jonas Hofmann blieb am Dienstag harmlos. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia hat mit dem 0:0 in Bremen zwar Platz vier zurückerobert, präsentierte sich aber an der Weser und zuvor beim 1:3 gegen Leverkusen schon nicht in Topform. Es gibt Dinge, die angepasst werden müssen, wenn es mit der Champions League klappen soll.