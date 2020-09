Die wichtigsten Fragen und Antworten : Das müssen die Fans im Borussia-Park wissen

Mönchengladbach Am Samstag werden rund 10.000 Fans im Borussia-Park sein. Wie läuft die Anreise? Gibt es Essen und Getränke? Darf gesungen werden? Wir erklären, was wichtig ist.

Am Mittwoch bestand kein Grund zur Sorge: Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen lag in der Stadt Mönchengladbach in den vergangenen sieben Tagen bei 8,8 pro 100.000 Einwohner. Der Grenzwert von 35 ist aktuell weit entfernt.

Doch Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers und der Direktor Stadionbetrieb, Bernhard Nießen, wiesen darauf hin, dass 90 Neuinfektionen in der Stadt schon reichen würden, um dafür zu sorgen, dass Gladbachs Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag nicht vor Publikum stattfinden kann.

Wer kann Karten kaufen? Anfangs kamen nur die Dauerkarteninhaber zum Zug, dann die Mitglieder, inzwischen findet aber ein offener Verkauf statt. Die Restkarten in der Südkurven und auf der Ostgeraden kosten 27,50 bis 44,50 Euro. Die meisten Tickets wurden per Post verschickt. Wer jetzt noch zuschlägt, muss sich sein Ticket ausdrucken.

Wie laufen Anreise und Einlass? Borussia empfiehlt, individuell anzureisen, also per Auto, Fahrrad oder zu Fuß. Dennoch wird ein Bus-Shuttle von den Hauptbahnhöfen in Mönchengladbach und Rheydt angeboten. Der Borussia-Park öffnet eine halbe Stunde früher als sonst, um 13 Uhr. Neben dem Ticket muss jeder Fan am Eingang unbedingt einen Ausweis vorzeigen. Taschen sind nur erlaubt, wenn ihr Inhalt einseitig einsehbar ist und bis zur Größe DIN A4.