Vertrag verlängert : Das macht Borussia-Talent Doucouré so stark

Mönchengladbach Im Regionalligateam der Borussia hat der Franzose Mamadou Doucouré neun Spiele gemacht. Dort kennen Trainer Arie van Lent und die Mitspieler die Qualitäten des Franzosen genau.

Borussia hat zuletzt bei Instagram ein Foto gepostet, das Marcus Thuram und seinen französischen Landsmann Mamadou Doucouré zeigt. „Vater und Sohn“ steht darunter. Und der Hashtag „Familiy“. Das ist das Selbstverständnis des Klubs. Gerade was Doucouré angeht, wird das gelebt. Seine Leidensgeschichte ist wohl nicht nur in der Geschichte von Borussia fast beispiellos. Seit dreieinhalb Jahren ist Doucouré nun im Verein, ein Bundesligaspiel absolvierte der 21-Jährige bisher nicht. Neunmal kam er immerhin in Borussias Regionalliga-Team zum Einsatz. Dort soll er nun endgültig an die Erste Mannschaft herangeführt werden. Borussia glaubt an ihn, sie stützt ihn, hat deswegen nun auch seinen Vertrag verlängert. Wenn er in der U23 spielte, deutete er sein großes Talent an. Trainer Arie van Lent und die Teamkollegen dort wissen genau, wo die Stärken des Innenverteidigers, der auch am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den Bonner SC wieder spielen soll.