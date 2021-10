Borussias Einheit am Vormittag : Hütter setzt am Mittwoch einen Trainingsschwerpunkt

Mönchengladbach Wie von Trainer Adi Hütter bereits angekündigt, kehrte Jonas Hofmann am Mittwochvormittag in das Mannschaftstraining der Borussen zurück. Marcus Thuram blieb dagegen der Einheit fern, die einen klaren Schwerpunkt hatte.

Die Anweisungen, die Adi Hütter auf dem Platz rief, waren kurz und präzise. „Im Tempo bleiben“ oder „Spiel und geh’“ kommentierte Borussias Cheftrainer die Angriffe seiner Spieler und lobte immer wieder die gelungenen Aktionen. Während der Trainingseinheit am Mittwochvormittag stand das Überzahlspiel im Fokus – eine Disziplin, in der die Borussia am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart noch Verbesserungspotenzial offenbart hatte.

So hatte beispielsweise Jonas Hofmann nach der Partie bemängelt, dass die Mannschaft aussichtsreiche Gegenangriffe schlecht ausgespielt habe. Hofmann selbst war leicht angeschlagen aus der Partie hinausgegangen, am Mittwoch gehörte er aber, wie schon durch Hütter angekündigt, wieder zum Trainingskader, der aus insgesamt 20 Feldspielern bestand.

Marcus Thuram gehörte am Mittwochvormittag nicht dazu, der behutsame Aufbau des lange verletzten Franzosen, der am Dienstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht hatte, geht also weiter. Allerdings war für die Borussen am Nachmittag auch noch eine zweite Einheit auf dem Platz angesetzt – weswegen das Programm am Vormittag überschaubar war: Nach einer Einheit im Kraftraum ging es für eine Dreiviertelstunde auf den Platz.