Florian Kohfeldt

Aktuelles Team Werder Bremen

Auch der Name Florian Kohfeldt kursierte in den vergangenen Wochen rund um den Borussia-Park. Der 38-Jährige steht seit 2017 bei den Bremern an der Seitenlinie und hat auch noch einen Vertrag bis 2023. Bevor die Hanseaten im Vorjahr durch die Relegation mussten, hatte er die Mannschaft auf Rang acht geführt.