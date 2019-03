Borussias Nationalspieler : Bildungsreisen für Ginter und Hazard

Thorgan Hazard bildete im belgischen Team mit seinem Bruder Eden zuletzt eine Doppel-Zehn. Foto: dpa/Ennio Leanza

Mönchengladbach Matthias Ginter und Thorgan Hazard können in den anstehenden Länderspielen Erfahrungswerte einsammeln, die auch Borussia im Europa-Rennen helfen können.

Matthias Ginter wollte nichts sagen. „Ich habe ja nicht gespielt“, ließ Borussias Abwehrchef nach dem 1:1 der Borussen gegen den SC Freiburg wissen. Ginter hatte muskuläre Probleme, deswegen fehlte er gegen den Klub aus seiner Heimatstadt. Am Samstag trainierte er mit den anderen Borussen, ganz sicher wird er den Kollegen seine Meinung zum Treiben am Freitagabend kund getan haben.

Foto: dpa, rwe gfh 16 Bilder Das ist Matthias Ginter.

Am Montag reiste Ginter wie neun Teamkameraden zur Nationalmannschaft. Es soll eine neue Zeitrechnung beim DFB beginnen mit dem Testspiel gegen Serbien am Mittwoch und dem EM-Qualifikationsspiel in den Niederlanden am Sonntag. Ginter wird dabei wohl eine tragende Rolle, ob nun als Innen- oder Rechtsverteidiger.

Thorgan Hazard dürfte in der belgischen Nationalelf ebenfalls künftig mehr Gewicht haben als bisher. Beim 2:5 in der Schweiz bildete er mit seinem Bruder Eden eine Doppel-Zehn hinter Dries Mertens – ein Konstrukt, das man sich mit Alassane Plea ganz vorn und zum Beispiel Lars Stindl neben Hazard auch in Gladbach gut vorstellen könnte.