Serie 50 Jahre erste Meisterschaft : Das Jahrzehnt von Borussias Aufschwung

Das Tor, das der Nährboden des Aufschwungs: Igor de Camargo trifft im ersten Relegationsspiel 2011 in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg gegen Bochum. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach In den 2010er Jahren haben die Borussen viele richtige Entscheidungen getroffen. So ist aus dem ständigen Sorgenkind ein Champions-League-Kandidat geworden.

Max Eberl hat einen Satz gesagt, der erklärt, warum Borussia in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts plötzlich einen Raketenstart hingelegt hat, der sie nicht nur von dem ständigen Unwohlsein befreit hat, mit einiger Angst nach unten schauen zu müssen, sondern in Sphären katapultiert hat, die vor nicht einmal zehn Jahren noch in einem anderen Universum zu liegen schienen. „Wir haben viele richtige Entscheidungen getroffen“, sagte Borussias Sportdirektor. Und die Summe dieser Entscheidungen ist der aktuelle Zustand des Klubs.

Info Rückblick auf fünf Jahrzehnte Borussia 1970 wurde Borussia zum ersten Mal Meister. In der Serie „50 Jahre erste Meisterschaft“ blicken wir auf die Jahrzehnte seit 1970 und ihre Bedeutung für Borussia zurück. Teil 5 Die 2010-er Jahre in Borussias eine Raketen-Aufstieg erlebte.

Seit 2012 ist Borussia stets einstellig, das haben sonst nur der FC Bayern und Borussia Dortmund hingekriegt. Zum sechsten Mal seit 2012 haben sich die Gladbacher für das internationale Geschäft qualifiziert – und zum dritten Mal seit 2015 für die Champions League.

2010, zum 110. Geburtstag, gönnte sich Borussia den FC Liverpool als Testspielgegner als Reminiszenz an die großen 1970-er Jahre. Damals mussten die Borussen viel zahlen für den Besuch aus der Beatles-Stadt, als Zugabe kam Gerry Marsden von „Gerry and the Pacemakers“ und sang „You’ll never walk alone“ live.

2020, zum 120. Geburtstag der Gladbacher, hoffen Borussia und ihre Fans wieder auf den FC Liverpool. Aber dieses Mal wäre es ein hoch offizielles Treffen, wie einst 1977 in der Europäischen Königsklasse, als die Borussen den „Reds“ in Rom im Endspiel der Landesmeister unterlagen. Oder 1973, als sich beide im Uefa-Cup-Finale trafen. Liverpool ist Englands Meister und könnte Borussias Gegner werden in der Gruppenphase der Champions League. Möglich geworden ist das durch den atemberaubenden Aufschwung nach der Relegation 2011, die so etwas war wie eine Schöpfungsgeschichte der neuen Borussia, wie ein Urknall, eine Zeitenwende. Das sind große Worte, aber es ist auch Großes passiert seither. Igor de Camargos seltsam-schönes Tor in der Nachspielzeit des VfL Bochum war der Nährboden dessen, was danach passiert ist, das 1:0 beim FC Bayern im ersten Spiel der folgenden Saison der Düsenantrieb.

2011 hatte sich Borussia so gerade noch auf den 16. Rang gerettet dank des Schweizer Trainers Lucien Favre, der das eigentlich schon dem Untergang geweihte Team reanimierte. 2012 war Gladbach Vierter und erreichte das Champions-League-Play-off. Dynamo Kiew kam und die Hymne der Königsklasse schallte durch den Borussia-Park.

Das wirklich Bemerkenswerte: Borussia hatte nicht nur plötzlich angefangen, wunderbaren Fußball zu spielen (“Borussia Barcelona“), nein, sie blieb auch oben. Zweimal der neunte Platz (2017, 2018) war das Negativ-Resultat, ansonsten gab es die Ränge acht, sechs, drei, vier, und fünf bis 2019.

Lucien Favre ist der Schöpfer der schönen Dinge, er inspirierte und initialisierte. André Schubert brachte neue Wildheit hinein. Dieter Hecking friedete es wieder ein wenig ein, als es chaotisch wurde. Und nun ist Marco Rose da, um Borussia bereit zu machen für die Zukunft. Der rote Faden jedoch ist Max Eberl. Sein Plan, mit dem er 2008 den Job angetreten hat, ist aufgegangen, Borussia ist wieder bei sich, sie hat wieder Fohlen und, viel besser, wieder Fohlenfußball und damit eine Identität. Die Vergangenheit wurde nicht einfach als Kopiervorlage genommen, sondern übersetzt in die Gegenwart – und in der ist ein Gegengewicht entstanden zu den 70-ern. Diese können nicht überstrahlt werden, dafür waren sie viel zu gewaltig. Doch es ist etwas da, was der jüngeren Generation etwas gibt, nur die Erinnerung an die alte Zeit ist zu wenig, zumal, wenn die Distanz wächst.

Es gibt nun auch für die jüngere Generation der Gladbach-Fans erlebte Spiele, viele sogar, von denen geschwärmt werden kann, tolle Reisen durch Europa, die unvergessen bleiben (10.000 Borussen in Rom, Mega-Atmosphäre in Glasgow), und ganz viele Spieler, die begeistern. So viele, dass es schwer fällt, ein Team des Jahrzehnts zu bilden, ohne ungerecht zu werden. Es sind keine Meisterspieler, denn „Blechernes“ (Eberl) gab es bislang nicht. Aber Spieler, die zum Träumen einladen. Das ist der Geist der 70-er – reloaded, wie es neudeutsch heißt.