22 Tage nach dem historischen 6:0 : Das ist bei Borussias Gegner Donezk seit der Champions-League-Pleite passiert

Mönchengladbach Top-Spiel gegen Kiew, Corona-Fälle im Nationalteam, ein Punkt gegen Oleksandrija - wir schauen, was seit dem 6:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach vor drei Wochen in der Champions League gegen Schachtjor Donezk bei den Ukrainern los gewesen ist.

Für Donezk war das 0:6 gegen Borussia Anfang November also keine gänzlich neue Erfahrung. Doch die Souveränität, mit der die Gladbacher ihren Gegner überrollten, hat die Ukrainer sicher beeindruckt. Fünf Tage nach dem historischen Sieg der Borussen rehabilitierte sich Donezk allerdings mit einem 3:0-Sieg gegen Dynamo Kiew im Top-Spiel der ukrainischen Liga.

Donezk veränderte sein System im Vergleich zum 4-3-3 gegen Borussia leicht und setzte auf eine etwas sichere Grundordnung mit einer Doppelsechs. Das fruchtete. Zwar profitierte Donezk von einem Platzverweis für Kiew in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, doch da führte das Team von Trainer Luis Castro bereits mit 1:0.

Castro wird die Länderspielpause dafür genutzt haben, seine Mannschaft auf das Wiedersehen mit Borussia einzustellen, auch wenn er dabei auf einige Stammspieler, die mit der ukrainischen Nationalelf unterwegs waren, verzichten mussten. Und die erlebten auf ihrer Reise nach Deutschland und in die Schweiz eine Corona-Odyssee. Junior Morares, der Donezker Angreifer, wurde vor der Nations-League-Partie gegen die Schweiz unter anderem positiv getestet. Die gesamte ukrainische Mannschaft musste daraufhin in Quarantäne, das Spiel wurde abgesetzt.

Inzwischen sind die Nationalspieler von Donezk alle wieder zurückgekehrt, das gesamte Team wurde bei der Ankunft in Kiew negativ getestet, auch Morares, der am Sonntag beim 1:1 in der Liga gegen Oleksandrija eine tragende Rolle spielte. Taktisch kehrte Donezk dabei wieder zum 4-3-3 zurück. Nach einer halben Stunde sah Morares für eine Tätlichkeit die Rote Karte.