Hier sind Experten gefragt : Das große Borussia-Weihnachts-Quiz

Interaktiv Mönchengladbach Wie gut haben Sie den bisherigen Saisonverlauf der Gladbacher verfolgt? 24 Fragen mit jeweils drei Antwort-Möglichkeiten warten auf Sie. Testen Sie Ihr Wissen beim großen Weihnachts-Quiz über Borussia Mönchengladbach.

Die Hinrunde in der Bundesliga ist zwar noch nicht vorbei, trotzdem hat Borussia Mönchengladbach bislang 21 Pflichtspiele absolviert. Die kurze Weihnachtspause teilt die Saison 2020/21 in zwei Abschnitte. Der erste ist geschafft, die Gladbacher überwintern in allen drei Wettbewerben und haben gerade in der Champions League gezeigt, wozu sie fähig sind.

In der Bundesliga hingegen sind die Borussen, was die Ergebnisse betrifft, bislang allerdings nur Mittelmaß - nach 13 Spieltagen liegen sie auf Rang acht. Aber wie sieht Gladbachs Statistik bislang aus? Wer hat die meisten Gelben Karten gesehen und wer hat bislang noch keine einzige Minute in der Bundesliga verpasst?

Diese und weitere Fragen haben wir in unserem Weihnachts-Quiz zu Borussia für Sie vorbereitet. Wer die Saison bislang aufmerksam verfolgt hat, dürfte sich mit der einen oder anderen Frage sehr leicht tun. Doch bei einigen gilt es auch, genau zu überlegen, um sich von den Antwort-Möglichkeiten nicht irritieren zu lassen. Oder wissen Sie wie aus der Pistole geschossen, welche Tore Alassane Plea bei seinem Hattrick in der Königsklase gegen Schachtjor Donezk genau erzielt hat?

Bei manchen Fragen ist Experten-Wissen gefragt, bei anderen müssen sie auf Ihr Gefühl vertrauen. Denn wer in der Liga am meisten gesprintet ist oder wie viele Tore die Fohlen bislang nach der 75. Minute, also in der Schlussphase, erzielt haben - das wissen vermutlich nur die wenigsten auf Anhieb. Vielleicht helfen Ihnen aber die Antworten, die richtige Spur zu finden. Finden Sie heraus, wie viele der 24 Fragen Sie am Ende beantworten können.

Wer danach noch Lust auf ein weiteres Quiz rund um Borussia Mönchengladbach hat, dem seien unsere zurückliegenden Fragerunden ans Herz gelegt, die es hier noch einmal gesammelt im Überblick gibt.