Gladbach-Kenner gefragt : Das große Weihnachts-Quiz zu Borussias Hinrunde

Ab und an gab es für die Borussen in einer insgesamt enttäuschenden Hinrunde auch etwas zu feiern. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Interaktiv Mönchengladbach Welcher Spieler von Borussia Mönchengladbach hat bislang noch keine Gelbe Karte kassiert? Wer wurde am häufigsten ausgewechselt? Wissen Sie es? Dann können Sie das in unserem Quiz zu Gladbachs bisheriger Saison unter Beweis stellen.

Es ist Halbzeit in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach hat sich nach 17 Spieltagen auf Rang 14 in die Winterpause verabschiedet. Bis zum Rückrundenstart am 7. Januar (20.30 Uhr) beim FC Bayern München haben die Gladbacher nun Zeit, die schwache Hinrunde zu verarbeiten. Durch das 1:1 bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende konnte zumindest der freie Fall gestoppt werden.

Doch statt um die Europapokal-Plätze mitzuspielen, hat Borusisa nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In unserem Weihnachts-Quiz blicken wir noch einmal auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. So wollen wir zum Beispiel von Ihnen wissen, wer in der Bundesliga noch keine Minute verpasst oder welcher Gladbacher bisher den schnellsten Sprint hingelegt hat.

Wenn Sie regelmäßig unsere Berichterstattung rund um den Klub verfolgen, dürfte Ihnen die Beantwortung einiger Fragen sehr leicht fallen. Denn darüber, auf wie viele Millionen Euro Borussias Kaderwert beispielsweise aktuell geschätzt wird, haben wir kürzlich noch einen Artikel veröffentlicht. Doch keine Sorge, bei den meisten Fragen reicht es, wenn Sie sich einfach an einzelne Spiele zurückerinnern.

So möchten wir unter anderem auch von Ihnen wissen, welcher Borusse in dieser Saison den ersten Pflichtspieltreffer erzielt hat. Es war ein wichtiges Tor, denn auf dem Betzenberg machte es der 1. FC Kaiserslautern dem Team von Trainer Adi Hütter in der ersten DFB-Pokalrunde richtig schwer. Letztlich gingen die Gladbacher mit einem 1:0-Sieg aber als Sieger hervor. Doch ohne das Tor eines bestimmten Borussen hätte es weder den Einzug in die zweite Runde gegeben noch den historischen 5:0-Erfolg Ende Oktober gegen den FC Bayern München. Also: Wer war es, der mit seinem Tor im August den Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Pokalsaison gelegt hat? Beantworten Sie es in unserem Quiz.

(hgo)