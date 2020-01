Borussia-Quiz : Zehn Fragen für echte Gladbach-Experten

Mönchengladbach Wie gut kennen Sie sich mit dem aktuellen Kader der Borussen aus? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen. Wer ist der größte Spieler der Gladbacher, wer der kleinste? Und welcher Aktive hat die meisten Treffer für den Klub erzielt?

2014 stellten Raffael und Oscar Wendt bei strahlendem Sonnenschein das neue Trikot der Borussen für die anstehende Saison vor. Schon vor fünfeinhalb Jahren waren sie gefeierte Helden in Gladbach, seitdem haben sie sich einen großen Namen am Niederrhein erspielt. Die beiden gehören zu den drei ältesten Spielern im aktuellen Kader von Trainer Marco Rose – aber wissen Sie auch, welcher Akteur der älteste Mann in Borussias Team ist? Ist es Raffael oder Wendt? Oder vielleicht doch der dritte Keeper Max Grün?

In unserem Quiz haben wir zehn Fragen gesammelt, die sich um die Superlative in der Mannschaft der Borussen drehen. Neben der Frage nach dem ältesten und jüngsten Spieler geht es auch darum, wer der dienstälteste Gladbacher ist, welche Akteure in Sachen Körpergröße und -gewicht herausragend sind oder welche Profis die erfolgreichsten in dieser Saison und ihrer Borussia-Laufbahn sind. Testen Sie nun also Ihr Borussia-Wissen: Wer Fragen richtig beantwortet, darf zurecht von sich behaupten, dass sein Herz in der Form einer schwarz-weiß-grünen Raute schlägt. Oder sind Sie doch erst auf dem Weg zum echten Borussen – oder in Sachen Gladbach-Wissen doch eher Fan des 1. FC Köln?