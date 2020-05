Lahme Flügel gegen Leverkusen : Thurams Tor erklärt ein Borussia-Problem im Topspiel

Marcus Thuram hatte es gerade in der ersten Halbzeit nicht leicht. Er kam auf dem linken Flügel kaum zum Zug. Nach der Systemumstellung war er einzige Spitze und traf. Foto: Maik Hšlter/team2sportphoto/Pool/Dirk PŠffgen/Maik Hšlter/team2sportphoto/Dirk PŠffgen

Mönchengladbach Über die Flügel ging für die Borussen beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen wenig, darum entschied Trainer Marco Rose nach der Pause: Jetzt geht es ab durch die Mitte. Doch es reichte nur zum Tor von Marcus Thuram.

Der Angriff war nahezu perfekt: Borussias Torwart Yann Sommer spielte den langen Ball aus der Tiefe, Marcus Thuram legte ab, Lars Stindl setzte Alassane Plea ein, der chippte den Ball in den Strafraum von Bayer Leverkusen, dorthin, wo es weh tut, in den Rücken der Abwehr. Thuram wartete inzwischen in Mittelstürmer-Position und traf zum 1:1-Ausgleich.

Info Thuram ist mit Coutinho die Nummer drei Marcus Thuram ist mit seinen acht Liga-Toren mit Bayerns Brasilianer Philippe Coutinho der dritterfolgreichste Neuzugang der Saison. Thurams Teamkollege Breel Embolo (sieben) ist die Nummer vier. Besser sind nur Dortmunds Erling Haaland (zehn Treffer) und Augsburgs Florian Niederlechner (elf).

Thurams Treffer, der 2999. der Borussen in der Bundesliga, blieb aber der einzige an diesem Tag, weswegen das Topspiel gegen Bayer Leverkusen 1:3 verloren ging. Verdient, weil Bayer über die 90 Minuten mehr richtig machte. Das Tor von Thuram, sein zweites im zweiten Spiel nach dem Restart und das achte insgesamt, belegte in seiner Entstehung, was das Problem der Borussen war: Sie konnten das Flügelspiel, mit dem sie sonst den Gegnern zusetzen, nicht entfalten. Wenn was ging, dann durch die Mitte.

Zuletzt in Frankfurt (3:1) hatte es über die Außen noch ausgezeichnet geklappt, Thuram und Jonas Hofmann hatten viele Räume aufgemacht, das Tor zum 2:0 entsprang einem Flügellauf Ramy Bensebainis. Der war in Frankfurt mit der Vorlage und einem Elfmetertor einer der Matchwinner. Nun gegen Leverkusen leitete der Algerier mit seinem Fehlpass auf Tobias Strobl das frühe 0:1 durch Kai Havertz ein. Danach hatte Bensebaini mit Karim Bellarabi reichlich Probleme. Und vor ihm hing Thuram, der vor der Pause Linksaußen war, in der Luft. Auf der anderen Seite war es bei Stefan Lainer und Jonas Hofmann ähnlich. Borussias Flügel waren lahm.

Das hatte Gründe. Leverkusens Trainer Peter Bosz hatte mit seinem 3-4-3-System mit sehr offensiven Außenverteidigern Borussias Flügelspiel unterbunden. Defensiv hatten die Gladbacher viel Mühe, Leverkusens Umschaltspiel in den Griff zu bekommen, auf den Außen, aber auch im Zentrum. Offensiv waren die Borussen im Hinspiel immer wieder über die Flügel zur Grundlinie gekommen, das gelang dieses Mal gar nicht. So kam Gladabch kaum in den Strafraum, die erste Chance war ein Fernschuss von Florian Neuhaus nach 42 Minuten.

„Jeder Trainer lässt sich was einfallen. Wir wollten im 4-2-1-3 versuchen, in den Rücken ihrer Außenverteidiger kommen, aber wir hatten in Situationen, in denen wir Tiefe hätten finden müssen, einfache Ballverluste, die Leverkusens Tempospiel zuträglich waren. Und einfache lange Bälle haben wir nicht gut verteidigt oder zweite Bälle verloren. Die Kleinigkeiten, die wichtig sind, haben in der ersten Halbzeit nicht so gepasst“, gestand Rose.

Darum stellte er um mit der Ansage: ab durch die Mitte. Das 3-4-2-1, das nach der Pause gespielt wurde, war die systemische Umsetzung. Sechser Tobias Strobl war nun Innenverteidiger, Jonas Hofmann wurde vom Außenstürmer zum Sechser und Thuram zum Zentralstürmer vor den Zehnern Stindl und Plea. „Wir wollten vorne mehr Präsenz und es unseren Außenverteidigern beim Vorwärtsverteidigen leichter machen“, sagte Rose. Das machte Bayer zu schaffen, doch Bosz reagierte und stellte auf eine Viererkette um: „So haben wir den Druck wieder aufgefangen.“

Dennoch hatte Borussia Möglichkeiten, das Ergebnis anders zu gestalten. Thuram bei seinem Solo zum Beispiel, als ihn Aleksandar Dragovic von einem besseren Abschluss abhielt. Auch Neuhaus und Plea hatten brauchbare Chancen – allesamt durch die Mitte heraus vorbereitet. Typisch für den Tag.