„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 6. November : Training, DFB-Nominierung, Pressekonferenz

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 6. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nach einem freien Regenerations-Tag am Donnerstag steigen die Borussen heute wieder mit einer Einheit ins Training ein, um sich auf das Spiel am Sonntag bei Bayer 04 Leverkusen (18 Uhr/Sky) vorzubereiten. Am Mittag wird Bundestrainer Joachim Löw verkünden, wen er für die anstehenden Länderspiele nominiert. Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann haben gute Chancen, erneut dabei zu sein. Um 13 Uhr findet im Borussia-Park zudem die Pressekonferenz mit Manager Max Eberl und Cheftrainer Marco Rose statt. In unserem Ticker können Sie die wichtigsten Aussagen live verfolgen.