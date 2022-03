Hartes Restprogramm : Darum ist das Nachlegen in Bochum so wichtig für Borussia

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bochum aussehen

Mönchengladbach Borussias Co-Trainer Christian Peintinger forderte nach dem 2:0 gegen Hertha BSC mehr Konstanz in den Leistungen. Auch das Punktekonto sollte am Freitag in Bochum weiter gefüllt werden. Denn gegen viele Konkurrenten im Abstiegskampf hat Gladbach schon gespielt. Und das Restprogramm hat es in sich.