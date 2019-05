Europa League gerät trotz Unentschieden in Gefahr : Gladbach auf "Albtraum"-Kurs

Foto: AP/Martin Meissner 29 Bilder Borussia - Hoffenheim: die Bilder des Spiels.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach erkämpft sich gegen Hoffenheim zwar ein 2:2, bietet jedoch eine sehr schwache Leistung. Es ist eine, die Sorgen bei Gladbachern bereitet. Das Europa-Ziel ist zwei Spieltage vor Saisonende gefährdeter denn je.

Borussia Mönchengladbach hat es nach wie vor „in der eigenen Hand“, nach Europa zu kommen. Das betonte Max Eberl am Sonntag im „Sport1-Doppelpass“. Dass das tatsächlich so ist, ist einigermaßen verwunderlich. Zehn Punkte holten seine Borussen in den vergangenen zwölf Spielen. Und das 2:2 an diesem Wochenende gegen Hoffenheim war dabei ein Ergebnis, das einen ordentlichen Klang hat, doch der Auftritt war äußerst bedenklich.

Eine deutliche Niederlage wäre das Resultat gewesen, das die Kräfteverhältnisse am Samstag korrekt wiedergegeben hätte. 22 Torschüsse hatte Hoffenheim, vergab größte Chancen. Zweimal trafen die Kraichgauer Aluminium, einige Male rettete Borussia-Keeper Yann Sommer, und die 1899-Stürmer Andrej Kramaric und Ishak Belfodil zielten aus besten Einschuss-Positionen am Tor vorbei. Spielerisch war der Auftritt der Gladbacher von der ersten Minute an erschreckend schwach.

„Die erste Halbzeit war sehr schwierig, da hat nichts geklappt“, resümierte Sommer. Schwierig machten es auch einige Pfeifkonzerte, mit denen die Fans die schlechte Leistung quittierten. Das Verhältnis zwischen den Anhängern und der Mannschaft ist beschädigt, so viel wurde deutlich. Dabei hatte Eberl vor der Hoffenheim-Partie für die Fan-Unterstützung plädiert, weil man alle brauche, um das Europa-Ziel zu erreichen. Doch der Auftritt veranlasste die Zuschauer zu Unmutsbekundungen, für die die Borussia-Profis wiederum kein Verständnis hatten, weshalb sie nach dem Spiel auf den obligatorischen Gang als gesamtes Team in die Nordkurve verzichteten. „Wir hatten uns kurzfristig entschlossen, doch noch kurz in die Kurve zu gehen. Aber dann denkt man sich: Alles muss man sich doch nicht gefallen lassen“, beschrieb Matthias Ginter, der das zwischenzeitliche 1:1 erzielte, im ZDF.

Borussia steckt in einer äußerst kniffligen Situation. Der Eindruck, den diese Mannschaft hinterlässt, verheißt wenig Gutes für die letzten beiden Spiele. Das Europa-Ziel ist weiterhin greifbar, es rückt aber Woche für Woche ein Stück weg. Zehn Punkte Vorsprung hatte Borussia nach dem 20. Spieltag auf den fünften Tabellenplatz, sie selbst war da Zweiter. Sogar 13 Zähler waren es auf Rang acht.

Doch genau der droht dem Team von Trainer Dieter Hecking in der aktuellen Verfassung. „Wir müssen wieder mehr an uns glauben“, fordert Eberl. Wäre das Spiel gegen Hoffenheim dem Leistungsniveau entsprechend ausgegangen, wäre dies sicherlich schwer gefallen. Aber so fasst Borussia eben diesen Mut. „Das Remis fühlt sich wie ein Sieg an. Das gibt endlich wieder ein positives Gefühl, und wir wollen das mitnehmen in die letzten beiden Spielen und dort sechs Punkte holen. Wir haben gezeigt, dass wir noch da sind, das fühlt sich echt gut an“, sagt Sommer. Dass Borussia noch da ist, ist jedoch ein Resultat der ersten 20 Spieltage (42 Punkte) sowie der Konkurrenz um Europa, die in den vergangenen Wochen wechselhaft punktet und die Gladbacher so noch in den Europa-Rängen hält.