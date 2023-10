„Habe ein gutes Gefühl“ Seoane sieht Zweck in Borussias Testspiel gegen St. Truiden erfüllt

„Es geht überhaupt nicht um das Resultat. Das Hauptziel dieses Spiels in der Länderspielpause war, jenen Spielern, die in den vergangenen Wochen weniger Einsatzzeiten hatten, Spielpraxis zu ermöglichen. Denn nichts ersetzt ein Spiel auf dem ganzen Platz, völlig unabhängig von der Qualität des Gegners“, sagte Seoane nach dem Test gegen den belgischen Erstligisten. Schon zur Pause hatten Nathan Ngoumou, Patrick Herrmann und Hannes Wolf eine komfortable Führung herausgeschossen, ehe Wolf ein kurioses 45-Meter-Eigentor unterlief, das stark an Christoph Kramers Fehlschuss 2014 in Dortmund erinnerte. Koné setzte schließlich den Schlusspunkt mit einem sehenswerten Distanzschuss.