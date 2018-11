Dank Hazard und Stindl: Borussia ist BVB-Jäger Nummer eins

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist Tabellenzweiter und hat beim 4:1 gegen Hannover gezeigt, warum es ein ernstzunehmender Dortmund-Jäger ist. Einen Wermutstropfen gibt es: die Verletzung von Matthias Ginter.

Mönchengladbach ist der erste BVB-Jäger, dahinter tummeln sich weitere Klubs, die ambitioniert sind. Eintracht Frankfurt, der Pokalsieger, ist Dritter mit 23 Punkten und einer ganz starken Offensive. Es folgen RB Leipzig, das jedoch mit dem 0:1 in Wolfsburg einen Rückschlag erlitten hat, sowie 1899 Hoffenheim, das in Berlin einen 3:1-Vorsprung verspielte und deswegen Sechster hinter dem FC Bayern ist. Richtig stabil sind allein Frankfurt und die beiden Borussias. Gladbach hat sieben Punkte Vorsprung auf Rang sieben – „aber bis zum Ende der Hinrunde werden wir auf Herz und Nieren geprüft“, sagte Hecking. Auswärtsspiele in Leipzig, Hoffenheim und Dortmund stehen an, letzteres könnte am 21. Dezember gar ein Finale um die Herbstmeisterschaft werden. Für Gladbach entwickelt sich mehr und mehr eine historische Chance.