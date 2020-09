Borussias U23 bei Bergisch Gladbach : Kunstschütze Benger bewahrt Vogel vor erster Niederlage

Mönchengladbach Ein Traum-Freistoß von Marcel Benger hat Borussias U23 ein Unentschieden beim SV Bergisch-Gladbach beschert. Damit bleibt Heiko Vogel als Coach ungeschlagen. Am Samstag geht es schon weiter.

Nach dem Rückstand, der in der 53. Minute aus einem Abspielfehler im Aufbau resultierte, hatte Borussias U23 in der 75. Minute noch die Chance, vom Elfmeterpunkt auf 1:1 zu stellen. Justin Steinkötter war gefoult worden, setzte den Ball aber selbst an den Pfosten. „Ich denke, wenn wir da ausgeglichen hätten, wäre das Spiel noch ganz zu unseren Gunsten gekippt“, glaubt Vogel. So half auf dem Weg zum Ausgleich dann noch, dass die Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl das Spiel beendeten.