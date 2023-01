Borussias Trainer Farke spricht ein Machtwort in der Sommer-Frage

Yann Sommer war dabei, als die Borussen am Freitagvormittag trainierten – und das obwohl der FC Bayern, mit dem Borussias Nummer eins sehr konkret in Verbindung gebracht wird, gleichzeitig ins Trainingslager in Dubai startete. Neuzugang Daley Blind reiste mit, aber eben nicht, wie spekuliert worden war, Borussias langjähriger Torwart. Vor dem Abflug bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic aber das Interesse des Rekordmeisters an Sommer. „Er ist ein Thema, klar“, sagte er „Sky“. „Wir prüfen unsere Möglichkeiten und Optionen. Wir werden zu gegebener Zeit, in der nächsten Zeit, eine Entscheidung treffen.“