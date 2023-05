Farkes Saisonbilanz „Mittelfeldplatz war angestrebt, daher sind wir weit von einer Horrorsaison entfernt“

Generell empfahl Farke „mit einer gewissen Demut“ an die Sache heranzugehen. „Das würde uns gut zu Gesicht stehen. Hier gibt es eine hohe Erwartungshaltung, aber es muss in gesunder Form bleiben“, riet Farke. Je nach Perspektive - nach Informationen unserer Redaktion wird es am Samstag Farkes Ausstands-Spiel sein nach nur einem Jahr, Borussia dementiert, dass schon eine Entscheidung in der Trainerfrage gefallen sei, gibt aber auch keine Job-Garantie für Farke über die Saison hinaus - bilanzierte Farke seine kurze Gladbacher Trainergeschichte oder seine erste Saison beim Klub.