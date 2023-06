Erneuter Wechsel bei Borussia Daniel Farke ist nicht mehr Gladbach-Trainer

Am 4. Juni 2022 wurde Daniel Farke als Trainer von Borussia Mönchengladbach vorgestellt, am 2. Juni 2023 endet seine Zeit am Niederrhein nach nur einer Saison. Die entsprechende Information verbreitete der Verein am Freitagnachmittag zunächst intern, das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Eine offizielle Bestätigung folgte um 15.40 Uhr: „Borussia und Daniel Farke beenden die Zusammenarbeit“, so die Überschrift.