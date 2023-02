Kein typischer Borusse So kann Hannes Wolf dem Gladbacher Spiel guttun

„Hannes ist noch jung, er kann sich noch entwickeln. Er muss noch sauberer spielen und effektiver werden“, gab Farke seinem Spieler Anregungen, wo er an sich arbeiten kann. Wolf nimmt solche Ratschläge an. Auch darum ist derzeit wohl so gut drin bei Borussia wie nie zuvor. Vor einem Jahr wurde er noch an Swansea City verliehen, nun ist er in der Offensive ein Startelf-Kandidat, auch Freitag bei Mainz 05 (20.30 Uhr, Dazn).