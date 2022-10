Klarer Derbysieg für Borussia : Was Farke an seiner Mannschaft beim 5:2 gegen Köln besonders gefiel

Foto: dpa/Marius Becker 18 Bilder Borussia - Köln: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Daniel Farke hat sein erstes Derby als Trainer von Borussia Mönchengladbach klar gewonnen. Warum er von der weniger spektakulären ersten Halbzeit besonders angetan war und warum er derselben Starfelf wie beim 1:5 von Bremen in der Vorwoche vertraute.

Daniel Farke überließ der Mannschaft die Feierbühne direkt vor der Nordkurve. „Das haben sich die Jungs verdient nach einem hochverdienten Sieg, der für den Klub sehr wichtig war“, sagte Borussias Trainer kurz nach dem Abpfiff seines ersten Derbys gegen den 1. FC Köln. Schon in England habe er mit Norwich eine gute Derbybilanz gehabt und keines dieser Spiele verloren. „Das ist natürlich keine Garantie, dass es in der Bundesliga so weitergeht“, sagte Farke. Am Sonntagnachmittag allerdings hielt seine Serie, Borussia besiegte Köln 5:2 (2:1).

Ein Spiel mit sieben Toren spricht für viel Spektakel, indes gab es in der ersten Halbzeit gar nicht so viele Torszenen. Und trotzdem war es vor allem der erste Abschnitt, der es Farke angetan hatte. „Da hat man gesehen, warum der 1. FC Köln in den vergangenen Monaten nur einmal in der Bundesliga verloren hat, und das auch nur sehr unglücklich. Die Mannschaft ist sehr intensiv im Pressing, brutal kompakt im Zentrum und presst sehr gut nach außen. Da muss man es taktisch sehr clever machen und die Angriffe gut vorbereiten. Es gilt, den Gegner durchzubewegen, ehe man den Ball nach vorne tragen kann. So haben wir es vor dem 1:0 gemacht, als wir die Ecke rausgespielt haben“, erklärte Farke. Marvin Friedrich nutzte den Eckball zu seinem ersten Tor im Borussia-Trikot.

Seine Mannschaft habe es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut und diszipliniert gemacht, auch in der Arbeit gegen den Ball. „Köln ist fast unpressbar, da muss man sehr geduldig sein und auf die richtigen Auslöser warten. Das haben wir sehr konzentriert gemacht“, lobte Farke. Nur Jonas Hofmann war einmal unkonzentriert, als er im eigenen Strafraum Florian Kainz zu Fall brachte – Elfmeter. „Da haben wir aus keiner Torchance ein Gegentor bekommen. Doch die Reaktion der Mannschaft war gut darauf, es war wichtig, vor der Pause in Führung zu gehen und gleich nach dem Wechsel das 3:1 zu erzielen“, sagte Farke.

Foto: dpa/Marius Becker 16 Bilder Borussia - Köln: die Bilder des Spiels

In der Folge habe es sein Team auch sehr gut gemacht, nun in Überzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Kainz viel Dominanz im Ballbesitz ausgestrahlt. „Köln ist auch mit zehn Mann mutig geblieben, doch in dieser Phase war es richtig gut“, sagte Farke. Erst nach Ramy Bensebainis Treffer zum 4:1 schlich sich ein wenig der Schlendrian ein. „Da waren wir zu gierig und ein bisschen zu hektisch im eigenen Ballbesitz. Da merkte man auch die Überzahl nicht mehr wirklich“, monierte Farke. Doch nach dem zweiten Gegentor stellte Marcus Thuram in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her – das 5:2 war ein deutliches Zeichen nach der 1:5-Enttäuschung in der Vorwoche in Bremen.

„Es zeugt von Klasse und großer Mentalität, so nach einer solchen Niederlage zurückzukommen. Die Jungs standen unter Druck, eine Reaktion zeigen zu müssen. Aber uns war klar, dass sie das mit Bravour meistern und eine gute Leistung zeigen würden“, sagte Farke, der der Startformation von Bremen auch im Derby sein Vertrauen ausgesprochen und keinen Personalwechsel vorgenommen hatte. „Ich war mir da zu 100 Prozent sicher, weil ich die richtige Reaktion schon in Bremen gesehen hatte. Da sind in den ersten 20 Minuten Dinge passiert, die nur alle drei Jahre einmal geschehen. Wir mussten nach diesem Spiel selbstkritisch sein. Doch die Truppe hat sich in den vergangenen Monaten so viel Kredit erwirtschaftet, dass da bei uns kein Zweifel bestand“, sagte Farke.