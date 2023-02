Fohlenfutter-Gerüchtecheck Mo Dahoud – ein Kann-, aber nicht Muss-Kandidat

Finanzierbar wäre Weigl zum Beispiel durch eine Veräußerung seines in dieser Saison üblichen Mit-Sechers Manu Koné. Der Franzose ist schon länger im Fokus englischer Klubs und könnte der nächste stattliche Gladbach-Transfer werden. Offen ist auch, wie es bei Florian Neuhaus, der bei Trainer Daniel Farke als Sechser-Alternative eingeloggt ist, weitergeht. Sein Vertrag endet 2024, wenn er nicht bis zum Sommer verlängert, könnte auch er ein Verkaufskandidat sein, so Borussia vermeiden will, im nächsten Jahr erneut einen wertvollen Spieler ablösefrei zu verlieren.