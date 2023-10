Tabellen und Spiele im Überblick Wie sich die Borussen mit ihren Nationalteams für die EM qualifizieren

Yvandro Borges Sanches Vor richtungsweisenden Partien steht auch Borges Sanches mit Luxemburg. Mit Ausnahme der beiden deutlichen Niederlagen gegen Portugal (0:6 und 0:9) sind die Luxemburger in der EM-Quali bislang ungeschlagen. Zehn Punkte bedeuten derzeit Rang drei hinter Portugal (18 Punkte) und der Slowakei (13 Punkte). Wie in den übrigen Gruppen qualifizieren sich jedoch nur die beiden besten Teams für die EM. Geht man davon aus, dass die Slowakei am Freitag gegen Portugal verliert und Luxemburg gegen Island auch das Rückspiel gewinnt, kann sich Luxemburg im direkten Duell an der Slowakei vorbeischieben – und müsste Platz zwei im November an den letzten beiden Spieltagen verteidigen. Das Hinspiel in der Slowakei endete torlos.