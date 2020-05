Nach Köln auch Gladbach betroffen : Zwei positive Corona-Tests bei Borussia

Exklusiv Mönchengladbach Nachdem positive Corona-Tests beim 1. FC Köln, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue publik wurden, ist nun auch klar, dass Borussia Mönchengladbach betroffen ist. Zwei Gladbacher haben sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Ein Spieler und ein Physiotherapeut haben sich mit dem Coronavirus infiziert, sie wurden aus dem Trainingsbetrieb genommen und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ähnlich wie in Köln sind die Vorbereitungen auf den möglichen Bundesliga-Restart jedoch dadurch nicht gefährdet und laufen weiter. Die Borussen hoffen, in Kürze wieder mit dem Mannschaftstraining starten zu können, in den vergangenen Wochen waren nur Einheiten mit kleineren Gruppen möglich.