Nachfrage ungebrochen groß : Dauerkarten-Verkauf bei 30.000 Tickets gestoppt

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat den Verkauf von Dauerkarten bei 30.000 Tickets gestoppt. Diese sind allerdings erst ab der Rückrunde gültig. Sollten bereits in der Hinrunde wieder Zuschauer erlaubt sein, haben Dauerkarten-Inhaber ein Vorkaufsrecht.

Die Dauerkarten im Borussia-Park sind heiß begehrt, das hat die Corona-Krise nicht geändert. Wie in den Jahren zuvor hat der Klub auch dieses Mal vor dem Saisonstart die maximale Anzahl an Dauerkarten verkauft.

„Wir haben uns in Abstimmung mit Vertretern der organisierten Fanszene entschieden, von dem bei uns bekannten und bewährten System des Dauerkartenverkaufs nicht abzuweichen und auch für die Saison 2020/21 trotz der unklaren Situation Dauerkarten zu verkaufen“, wird Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers von Klubseite aus zitiert.

Mehr als 30.000 Dauerkarten gab es aber auch dieses Mal nicht. So soll weiterhin gewährleistet sein, dass für die Heimspiele ausreichend Tageskarten in den Verkauf gehen. Borussia möchte den Fans, die keine Dauerkarte kaufen können oder weit entfernt von Mönchengladbach wohnen, ebenfalls die Möglichkeit geben, zu Spielen in den Borussia-Park zu kommen.