Mit „ein, zwei blauen Augen“ durch die Krise : Darum ist ein Gehaltsverzicht bei Borussia aktuell kein Thema

Mönchengladbach Alassane Plea hat sich als erster Schlüsselspieler mit Covid-19 infiziert. Nicht nur das zeigt: Die Pandemie trifft den Verein, aber es könnte noch dramatischer sein. Manager Max Eberl bleibt optimistisch.

Auf den Fußball prasseln seit Monaten zahlreiche Themen ein, die vorher schlichtweg nicht existierten. Borussias Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg lieferte wieder Beispiele en masse. Um den Sport ging es auch, selbstverständlich. Trainer Marco Rose findet den FCA „sehr stabil“, der nächste Gegner spiele darüber hinaus einen guten Fußball. „Wir brauchen einen guten Tag, eine gute Form und viel Energie“, so die Einschätzung des 44-Jährigen.

Doch schon der übliche Schwenk aufs Verletzungs- und Krankheitsbulletin erinnerte daran, in welcher Lage sich nicht nur Borussia und die Bundesliga aktuell befinden: Alassane Plea ist positiv auf Covid-19 getestet worden, fünf Tage lang hatte der Verein die Personalie nicht offiziell bestätigt. Erstmals muss Rose nun einen infizierten Profi ersetzen, auf den er am Wochenende und in den nächsten Spielen mit Sicherheit gerne gebaut hätte. Ende September hatte es Jordan Beyer erwischt, der sich damals im Aufbautraining befand.