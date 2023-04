Mitgliederversammlung 2023 Corona hat Borussia 56 Millionen Euro gekostet

Stephan Schippers ist seit 1999 für die Zahlen verantwortlich bei Borussia Mönchengladbach. Am Montagabend hatte er die unschöne Aufgabe, bei der Mitgliederversammlung des Traditionsvereins den Anwesenden zum dritten Mal in Folge eine negative Bilanz zu verkünden. 2020 gab es einen Verlust von 16,8 Millionen Euro, 2021 schlossen die Borussen mit einem Minus von 14,7 Millionen Euro ab - und 2022 stand am Ende ein Jahresfehlbetrag von 24,7 Millionen rot in der Bilanz. Macht rund 56 Millionen Verlust binnen drei Jahren, die die Corona-Pandemie das Ergebnis beeinflusst hat. „Das gefällt mir natürlich nicht“, sagte Schippers.