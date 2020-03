Mitarbeiterin der Geschäftsstelle positiv getestet : Corona-Fall bei Borussia – Roses Team nicht betroffen

Mönchengladbach Jetzt gibt es auch eine Infektion mit dem Coronavirus bei Borussia Mönchengladbach. Eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle wurde positiv getestet. Sie ist in häuslicher Quarantäne. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose ist nicht betroffen.

Markus Aretz, Sprecher des Bundesliga-Vierten, bestätigte eine entsprechende Information unserer Redaktion auf Anfrage. „Die Mitarbeiterin war im Skiurlaub in Österreich. Sie hat dann erfahren, dass ein Mitglied der Reisegruppe infiziert war, hat sich testen lassen und wurde dann selbst auch positiv getestet. Sie ist aber bislang nicht erkrankt. Sie war nach dem Urlaub einen Tag im Büro und ist seitdem in häuslicher Quarantäne“, sagte Aretz. Die Mitarbeiterin habe mit dem sportlichen Bereich und der Bundesliga-Mannschaft aber nichts zu tun. „Die Mannschaft ist in keiner Weise betroffen“, sagte Aretz.