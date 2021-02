2:1 gegen Straelen : Noß beschert Borussias U23 ein Déjà-vu

Conor Noß im Duell mit Straelens Adli Lachheb. Foto: Heiko van der Velden

Regionalliga Wieder gewinnt Heiko Vogels Mannschaft nach einem ähnlichen Spielverlauf 2:1 in der Regionalliga West. Als Siegtorschütze glänzt Conor Noß. Hinter dem 20-Jährigen liegt eine längere Leidensgeschichte.

Ein wenig durfte sich Borussias U23 am Samstag an das Hinspiel gegen den SV Straelen im September erinnert fühlen, und das war in diesem Fall durchaus angenehm. Denn wieder spielte das Team von Heiko Vogel gegen einen sehr guten Gegner, und auch im Gelderland hieß der 2:1-Sieger Borussia. „Wir haben in beiden Halbzeiten einen Weckruf gebraucht, das Spiel dann aber ganz ordentlich im Griff gehabt“, sagte Vogel.

In der ersten Halbzeit war besagter Weckruf eine Parade des starken Keepers Jonas Kersken gegen den frei vor ihm auftauchenden Cagatay Kader, der sich noch mehrfach die Zähne ausbeißen sollte. Mit dem eigenen Führungstor ließen sich die Borussen aber bis zur 42. Minute Zeit. „Da ist es Justin Steinkötter mit einer etwas unorthodoxen Bewegung gelungen, zwischen Verteidiger und Torhüter an den Ball zu kommen und diesen dann auch noch am Keeper vorbeizubringen“, sagte der Coach. „Da hat er sich irgendwie um die eigene Körperachse gedreht.“

Nach der Pause war der Weckruf dann nach knapp drei Minuten das 1:1 durch Kader, der nach einer Flanke mit dem Kopf doch einmal die Borussen-Defensive überwand. Zwar etwas länger als im Hinspiel, aber dennoch nur acht Minuten hatten die Straelener etwas von ihrem Ausgleich. Dann folgte der Auftritt von Conor Noß, der schon zuletzt gegen Bergisch Gladbach ein gutes Spiel gemacht hatte. Zuerst versetzte er Fabio Ribeiro einen Beinschuss, um dann vom linken Strafraumeck sehenswert in den rechten Torwinkel abzuschließen.

„Er hat eine lange Durststrecke mit seiner Verletzung gehabt, deshalb freut mich das sehr für den Jungen. Er ist ein hervorragender Fußballer, auch ein sehr cleverer Bursche. Er weiß alles, was um ihn herum passiert, richtig einzuschätzen“, lobt Vogel. „Er kennt auch seine Schwächen und arbeitet daran. Diese liegen im Spiel gegen den Ball, da muss er noch schärfer werden. Aber diesmal wäre allein sein Tor das Eintrittsgeld wert gewesen, wenn jemand auf den Platz gedurft hätte.“

Erst im Dezember war der Deutsch-Ire auf den Platz zurückgekehrt, war vor der Verletzung in der Saisonvorbereitung der U23 letztmals zum Einsatz gekommen. Eine echte Schlussoffensive der Gastgeber, für die ein Punkt sicherlich wieder machbar gewesen wäre, blieb letztlich aber aus, so dass die Borussen den Erfolg ungefährdet über die Ziellinie brachten. In der Tabelle sind die Borussen mit nun 38 Punkten aus 23 Spielen weiterhin Siebter, punktgleich mit dem Fünften Düsseldorf II.