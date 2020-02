Schon zum vierten Mal : Kramer trifft es immer wieder am Kopf

Christoph Kramer wird beim 2:2 in Leipzig verletzt vom Platz geführt. Foto: dpa/Robert Michael

Leipzig Bei Gladbachs 2:2 in Leipzig zog sich Christoph Kramer zum vierten Mal eine Kopfverletzung zu. Borussia gab Entwarnung, es ging dem Mittlelfeldspieler schon wieder besser. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

Für Christoph Kramer war Borussias Topspiel bei RB Leipzig (2:2) nach nicht einmal 30 Minuten beendet. Kramer warf sich in den Laufweg von Timo Werner und wurde vom Knie des Kontrahenten voll am Kopf getroffen. Nach dem unglücklichen Zusammenprall mit dem Leipziger blieb er benommen liegen. Kurz darauf wurde Kramer von Teamarzt Ralf Doischer und Chef-Physio Hendrik Schreiber vom Platz geführt (29.).

Es war das insgesamt vierte Mal, dass Kramer wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste. Im WM-Endspiel von 2014 in Brasilien wurde Kramer vom Argentinier Ezequiel Garay ausgeknockt. Trotz einer Gehirnerschütterung spielte noch minutenlang weiter, konnte sich dann aber an die Partie nicht mehr erinnern. 2017 traf es ihn gleich zweimal am Kopf. Zunächst beim 2:2 in Leipzig, wo ihn Naby Keita mit gestrecktem Bein im Gesicht verletzte und dafür die Rote Karte sah. Dann zog sich Kramer im folgenden Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart eine Schädelprellung zu.

In Leipzig gab Co-Trainer Alexander Zickler in der Halbzeit Entwarnung. „Es geht ihm schon besser, er ist ansprechbar“, ließ er wissen. Nach dem Spiel gab Trainer Marco Rose bekannt, dass der Mittelfeldmann schon zur Pause wieder auf der Höhe gewesen sei. „Es ging ihm schon besser als vorher, als er vom Platz runter ist. Ich hoffe, er glaubt nicht, dass es das WM-Endspiel gewesen ist“, sagte Rose. „Möglicherweise ist es eine Gehirnerschütterung, ich hoffe nicht, dass es etwas Schlimmeres ist.“ Was genau Kramer abbekommen hat, wird eine Untersuchung in Mönchengladbach am Sonntag zeigen. Und auch, ob er für das Derby am Sonntag gegen den 1. FC Köln fraglich ist.