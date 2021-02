Borussias Mittelfeldspieler : Christoph Kramer sieht Fußballprofis bei Corona-Impfungen als Vorbilder

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Christoph Kramer hat über die Kritik der Fans nach dem Derby an Marco Rose, die Rezeption der Trainer-Debatte und seine Einstellung zu den Covid-19-Impfungen gesprochen.

Patrick Herrmann hat die 30 voll gemacht am 12. Februar. Dass er sich am liebsten nachträglich am Sonntag im Spiel beim VfL Wolfsburg (18 Uhr) mit seinen ersten Liga-Tor der Saison belohnen würde, ist logisch. Ob er indes wie beim 1:2 im Derby gegen den 1. FC Köln zur Startelf gehören wird, bleibt abzuwarten.