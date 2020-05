Vermeintliches Foul beim 0:0 in Bremen : Darum überraschte die strittige Elfmeterszene sogar Borussias Kramer

Mönchengladbach In der zwölften Minute hätte Werder Bremen gegen Borussia einen Elfmeter bekommen können, wie die TV-Bilder zeigten. Dort hat auch „Übeltäter“ Christoph Kramer erstmals gesehen, dass Davy Klaassen tatsächlich getroffen hatte.

Christoph Kramer staunte nicht schlecht, als er sich das erste Mal die Szene ansah, in der er und Borussia verdammt viel Glück hatten beim 0:0 bei Werder Bremen. In der zwölften Minute berührte er Davy Klaassen leicht, aber entscheidend am Fuß, sodass der SVW-Mittelfeldmann zu Fall kam. Doch Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied nicht auf Elfmeter und schaute sich die Szene auch nicht nochmal an.