Rose droht Mittelfeld-Problem : Kramer und Reitz verletzt raus bei Borussia

Mönchengladbach Beim 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf mussten Christoph Kramer und Rocco Reitz angeschlagen ausgewechselt werden. Und Denis Zakaria ist weit vom Comeback entfernt.

In der zweiten Halbzeit verletzten sich gleich zwei Gladbacher Mittelfeldspieler. Zunächst trat Christoph Kramer in Zweikampf Dawid Kownacki auf den Fuß, geriet dabei aber so weit und unverhofft in die Grätsche, dass er sich an den Adduktoren im linken Bein verletzte. Borussias Mannschaftsarzt deutete schnell an, dass der Weltmeister von 2014 nicht mehr weiterspielen kann.