Gladbacher trainieren jetzt daheim : Kramer hat im Homeoffice viel zu tun

Mönchengladbach In der vergangenen Woche wurde noch in Kleingruppen im Borussia-Park trainiert, nun sind die Borussen zu Hause. Es gibt tägliche Trainingspläne. Mittelfeldspieler Christoph Kramer packt zudem Umzugskartons aus und übt Klavier.

Borussias Profis sind ins Homeoffice gewechselt. Nachdem die Mannschaft von Trainer Marco Rose in der vergangenen Woche noch in Kleingruppen im Borussia-Park trainiert hatte, übt sie ab jetzt daheim. Das haben Sportdirektor Max Eberl und Mittelfeldspieler Christoph Kramer am Dienstag bei Sky erzählt.