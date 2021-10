Er wird Borussia vorerst fehlen : Kramers Verletzung ist nicht so schlimm wie befürchtet

Kramers Verletzung ist nicht so schlimm wie befürchtet

Mönchengladbach Die Befürchtung, dass Christoph Kramer sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen haben könnte, sind nicht bestätigt worden. Trotzdem wird er Borussia Mönchengladbach erst mal nicht zur Verfügung stehen. Trainer Adi Hütter hat über die Diagnose und die übrige Personalsituation gesprochen.

Die Schmerzen, die bei Christoph Kramer am Dienstag während des Trainings im Gesicht abzulesen waren, ließen befürchten, dass sich Gladbachs Mittelfeldspieler schwerer verletzt haben könnte. Ein falscher Schritt und ein Griff an den Oberschenkel deuteten auf eine schwerere muskuläre Verletzung hin, die sich der 30-Jährige zugezogen haben könnte. Die Untersuchungen haben diese Befürchtungen allerdings nicht bestätigt.

„Gefühlt war es für ihn ein Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung, solche Schmerzen hatte er gehabt“, sagte Borussias Trainer Adi Hütter am Donnerstag auf der Pressekonferenz, um dann direkt Entwarnung zu geben. „Es hat sich herausgestellt, dass es eine stärkere Zerrung ist“, so Hütter, der die Ausfallzeit auf „mehrere Wochen“ bezifferte. Läuft der Heilungsprozess gut, sollte Kramer nach unseren Informationen allerdings nicht allzu lange ausfallen.

Beim Weltmeister von 2014, der die ersten drei Pflichtspiele der Saison über 90 Minuten absolvierte und zuletzt viermal in Folge auf der Bank gesessen hatte, könnte damit vor der nächsten Länderspielpause, die auf Mitte November terminiert ist, wieder an einen Einsatz zu denken sein.

Kramers Verletzung ist aus Hütters Sicht die einzige schlechte Personalnachricht, die die Länderspielpause mit sich gebracht hat. Alle Nationalspieler sind nach ihren Reisen wieder gesund zurück im Borussia-Park . Marcus Thuram (nach Innenbandriss im Knie) ist im Aufbautraining und war in dieser Woche auch schon wieder im Individualtraining mit dem Ball unterwegs. In der kommenden Woche soll er schon Teile des Mannschaftstrainings mitmachen können. Stefan Lainer (nach Knöchelbruch) und Mamadou Doucouré (nach Achillessehnenriss) fallen hingegen noch länger aus.

Auch Ramy Bensebaini spielt für das Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart noch keine Rolle. „Fakt ist, dass er seit der Sommer-Vorbereitung immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Er hat überhaupt keinen Rhythmus“, so Hütter. Der Linksverteidiger war für fünf Tage zur algerischen Nationalmannschaft geflogen, bis der algerische Verband erkannte, dass ein Einsatz Bensebainis tatsächlich nicht möglich ist. „Ich bin froh, dass er relativ schnell wieder zurückgekommen ist. In dieser Woche konnte er teilweise mittrainieren“, sagte Hütter, der auf den Außenbahnen weiter auf die beiden 18-Jährigen Luca Netz und Joe Scally setzen könnte.