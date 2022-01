Vor Gladbachs Rückrundenstart : Kramer richtet mahnende Worte an die Teamkollegen

Mönchengladbach Borussias Mittelfeldspieler Christoph Kramer ist als Mann der klaren Worte bekannt. Vor dem Rückrundenstart beim FC Bayern hat der Routinier nochmals vor der aktuellen Situation der Gladbacher gewarnt – und sich zu Matthias Ginter und Denis Zakaria geäußert.

Kramer dürfte nun auch zum Rückrundenauftakt am Freitagabend bei den Bayern in der Anfangself stehen und – in Abwesenheit des eigentlich gesetzten Denis Zakaria (Covid-19) – zusammen mit dem jungen Franzosen Manu Koné die Gladbacher Doppelsechs bilden. Zuvor hat Kramer indes nochmals mahnende Worte an seine Teamkollegen gerichtet. „Ich will nicht der Schwarzmaler und ewige Warner sein, aber jeder muss jetzt begreifen, dass unsere Situation gefährlich ist", sagte der ehemalige Nationalspieler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).