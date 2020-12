Not in der Innenverteidigung : Kramers Borussia-Premiere im 200. Spiel

Borussias Trainer Marco Rose hatte am Samstag kaum eine andere Wahl, als Christoph Kramer in die Innenverteidigung zu stellen. Der Sechser lieft im 200. Pflichtspiel für die Gladbacher erstmals auf dieser Position auf. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach „War in Ordnung“, sagte Christoph Kramer nach seinem Ausflug in die Innenverteidigung. Die Probleme dort sind groß. Und fraglich ist, ob die Lage sich bis zum Champions-League-Gruppenfinale am Mittwoch bessert.

Leichte Abstimmungsprobleme hatten Matthias Ginter und Christoph Kramer nach dem Samstagnachmittag, den sie erstmals Seite an Seite in der Innenverteidigung verbrachten. „Chris hat es glaube ich zum ersten Mal gespielt und ganz gut gemacht“, sagte Ginter nach dem 2:2 beim SC Freiburg. Kramer meinte: „Es ist sicherlich nicht meine 1A-Position, aber wenn so viele fehlen, kann ich das auch spielen. Ich hatte es auch schon mal gespielt. War in Ordnung.“

Lange war es her, zumindest in einem Pflichtspiel: Im April 2016 verteidigte Kramer für Bayer 04 Leverkusen zweimal hinten in der Viererkette, einmal an der Seite des damals blutjungen Jonathan Tah, einmal war André Ramalho sein Nebenmann. Beide Spiele gewann Leverkusen, die Ergebnisse sprechen dafür, dass Kramer seinen Aushilfsjob gut erledigte.

In Freiburg war „in Ordnung“ als Fazit in Ordnung. Kramer allein etwas anzukreiden, wäre so ungerecht, wie Denis Zakaria allein für Romelu Lukakus erstes Tor gegen Inter Mailand verantwortlich zu machen. Am Dienstag hatte das große Improvisationstheater in der Innenverteidigung die erste Aufführung erlebt, in Freiburg folgte die zweite. Die Personalsituation im Abwehrzentrum ist relativ dramatisch, und wie sie am Mittwoch bei Real Madrid aussehen wird, ist noch offen.

In Nico Elvedi (Muskelverletzung) fehlte die A-Lösung, in Tony Jantschke (Knieprobleme) die B-Lösung. Ramy Bensebaini wäre die C-Lösung gewesen, stand nach der Rückkehr aus der Corona-Quarantäne aber noch nicht wieder im Kader. Die D-Lösung, Jordan Beyer, saß auf der Bank. Ihn setzte vor ein paar Monaten erst das Knie, dann ebenfalls Corona außer Gefecht. Trainer Marco Rose sagte vor dem Spiel, „dass da noch einiges fehlt an Prozenten“. Mamadou Doucouré wäre die E-Lösung, doch da der 22-Jährige wieder weit entfernt davon ist, eine Alternative zu sein, musste Rose im Alphabet weiter nach hinten gehen und landete bei F wie Kramer.

Der erlebte im 200. Pflichtspiel für Borussia also eine Premiere. Normalerweise besteht Kramers Polyvalenz daraus, dass er sowohl den alleinigen Sechser als auch den Doppelsechser hervorragend spielen kann. Sein Ausflug hatte auch etwas mit Zakaria zu tun, der dafür auf seiner angestammten Position beginnen durfte. Der Schweizer hatte neun Monate nach seiner schweren Verletzung immerhin 53 Minuten im Tank, dann wurde er abgelöst von Laszlo Bénes, der selbst seit einem Jahr nicht länger als eine Viertelstunde gespielt hatte. Selbst bei den Notlösungen muss Rose aktuell strategisch denken.

„Wir haben heute keine Top-Leistung gebracht, aber wir haben uns reingefressen. Es geht darum, dass wir zusammenhalten und das, was auf uns zukommt, einfach Spiel für Spiel nehmen. Es wird ja noch mehr“, sagte der Trainer. So eine Startelf zusammenzustellen, gleicht momentan einem Strategiespiel. „Risiko“ wäre ein passender Name. Rose war es wichtig, zu betonen: „Es ist nicht ganz so einfach, aber es macht auch eine Menge Spaß.“ Die Mehrfachbelastung auf diesem Niveau zu managen, ist eine Herausforderung, an der auch der 44-Jährige als Trainer wachsen kann.