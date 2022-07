„Man merkt es in der Ansprache“ : Was Kramer vom neuen Borussia-Trainer Farke hält

Mönchengladbach Borussias Routinier Christoph Kramer hat am Tegernsee offen über die Probleme der vergangenen Saison, die Arbeit im Trainingslager und den neuen Coach Daniel Farke gesprochen. Auch Kramers Vertragssituation war dabei ein Thema.

Borussias Routinier Christoph Kramer hat am Dienstag im Pavillion des Mannschaftshotels der Borussen in Rottach-Egern Stellung zu verschiedenen Themen bezogen. Der 31-Jährige sprach dabei über ...

...die Probleme der vergangenen Saison „Es ist für eine Mannschaft kein gutes Zeugnis, wenn ein Trainer entlassen wird, denn am Ende stehen immer wir auf dem Platz. Man muss sagen, dass wir eine ganz schwierige Saison hatten mit allem, was passiert ist. Das hat sich auf den Platz übertragen und wir haben in vielem, was wir gemacht haben, einfach keine gute Figur gemacht. Daher war es wichtig, von Vereinsseite auf den Resetknopf zu drücken und zu sagen: Jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Es ist ja nicht nur der Trainer neu, sondern auch der Kabinentrakt, es hat sich richtig was bewegt und das ist fürs Gemüt richtig wichtig.“