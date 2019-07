Bänderriss bei Mittelfeldspieler : Borussias Kramer fällt wohl wochenlang aus

Mönchengladbach Christoph Kramer hat sich im Training von Borussia Mönchengladbach einen Bänderriss zugezogen. Coach Marco Rose muss vorerst ohne den Mittelfeldspieler planen.

Bei der Nachmittagseinheit am Mittwoch waren alle Augen auf Marcus Thuram gerichtet, der sein erstes Training als Borusse absolvierte, nachdem er für zehn Millionen Euro von EA Guingamp verpflichtet wurde. Doch fernab des Geschehens um den neuen Stürmer gab es einen Vorfall, der alles andere als erfreulich war. Christoph Kramer musste nach einem Zusammenprall während einer Übung das Training vorzeitig abbrechen, er verließ mit einem Eisbeutel am rechten Knöchel den Platz. Und wie befürchtet handelte es sich dabei um eine ernstere Angelegenheit.

Denn einen Tag später offenbarte Trainer Marco Rose schon nach der morgendlichen Trainingseinheit, dass er befürchtet, Kramer habe sich schwerer verletzt. „Es hat geknackt, man muss also davon ausgehen, dass etwas an den Bändern kaputt ist“, sagte Rose, ohne eine genaue Diagnose zu kennen. Während seine Kollegen auf dem Trainingsplatz schwitzten, befand sich Kramer bei Borussias medizinischer Abteilung zu Untersuchungen. „Wir müssen die Diagnostik abwarten, um einzuschätzen, wie lange er ausfallen wird“, sagte Rose. Am frühen Nachmittag hatte er dann die bittere Gewissheit: Kramer hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, wie der Klub mitteilte. Die „Bild“ hatte zuvor berichtet, dass es sich dabei um einen Außenbandriss handeln soll.