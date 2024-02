Drei Tage vor Leipzig Wöber und Ranos treten kürzer, Kramer bricht Borussia-Training ab

Als auf große Tore gespielt wurde, waren die Abwehrreihen in eine klare A- und B-Formation aufgeteilt. Joe Scally, Nico Elvedi, Ko Itakura, Max Wöber und Luca Netz spielten gemeinsam in einem Team, in der anderen Mannschaft bildeten Stefan Lainer, Marvin Friedrich, Tony Jantschke, Fabio Chiarodia und Lukas Ullrich die Fünferkette. Als Wöber in die Kabine ging, wurde er von Simon Walde, der vom U23-Training rüberkam, ersetzt.