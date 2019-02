Oft auf der Ersatzbank: Borussias Kramer beweist Charakter und Qualität

Mönchengladbach Christoph Kramer erzielt als Joker das wichtige 1:0 beim Sieg der Gladbacher auf Schalke. Der Mittelfeldspieler wartet geduldig auf seine Chancen.War das Spiel gegen Schalke eine Bewerbung für die Startelf?

Die Borussen sind bei ihrem perfektem Saisonstart nicht nur äußerst erfolgreich, sondern beweisen Trainer Dieter Hecking, dass er sich auf sie verlassen kann. Und zwar nicht nur auf die Männer in der Startelf, sondern auch auf die Ersatzspieler. Beim 2:0 auf Schalke trafen mit Christoph Kramer und Florian Neuhaus zwei Akteure, die zu Spielbeginn auf der Bank saßen. Damit haben die Gladbacher in dieser Saison bereits neun Jokertore erzielt. Lediglich Tabellenführer Dortmund hat mehr Treffer durch eingewechselte Spieler erzielt (14). Zehn seiner zwölf Saisontore markierte allein Paco Alcacer „von“ der Bank.

Natürlich hofft Kramer, am Samstag gegen Hertha BSC mal wieder von Beginn an ran zu dürfen. Eine eindrucksvolle Bewerbung dafür hat er abgegeben. Mit einem Treffer, der Erinnerungen weckte. Vor fast genau einem Jahr traf Kramer auf fast Weise in Hannover zum 1:0, nahm auch dort den Ball mit seinem rechten Fuß an und schoss sein Team mit dem linken volley zur Führung. „Wenn ich es jetzt nochmal auf diese Art und Weise machen werde, kann man nicht mehr von Glück reden, so schon noch“, sagt Kramer und lacht. Matthias Ginter vermutet, augenzwinkernd, hinter der Entstehung des Kunstschusses nämlich mehr Zufall als Können und verdächtigt seinen Kollegen, dass ihm der Ball versprungen sei.